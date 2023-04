GoPro Aktie News: GoPro büßt am Mittwochmittag ein

Aktien in diesem Artikel GoPro 4,49 EUR

Die GoPro-Aktie musste um 11:30 Uhr im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 4,49 EUR. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 4,49 EUR. Bei 4,49 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 380 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 8,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,36 Prozent.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 02.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 321,02 USD – das entspricht einem Minus von 17,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 391,15 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass GoPro im Jahr 2023 0,324 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

