GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel GoPro 3,89 EUR

4,60% Charts

News

Analysen

Um 16:07 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 4,31 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 4,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,20 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 149.326 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,24 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 53,41 Prozent zulegen. Bei 4,03 USD fiel das Papier am 03.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,82 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 03.02.2023 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,93 Prozent auf 321,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 391,15 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass GoPro ein EPS in Höhe von 0,324 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Erste Schätzungen: GoPro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie tiefer: Amazon geht mit Brother gegen Fälschung von Tonerkartuschen vor

GoPro mit durchwachsenen Zahlen: GoPro-Aktie an der NASDAQ auf den Verkaufszetteln

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com