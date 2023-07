GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von GoPro. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im GVIE-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 3,88 EUR.

Das Papier von GoPro legte um 09:05 Uhr zu und stieg im GVIE-Handel um 0,9 Prozent auf 3,88 EUR. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,88 EUR zu. Zum GVIE-Handelsstart notierte das Papier bei 3,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 105 Stück.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 6,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 74,23 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 9,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

GoPro gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,37 Prozent auf 174,72 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 216,71 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GoPro-Aktie in Höhe von 0,127 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie sackt an der NASDAQ ab: GoPro enttäuscht mit höherem Verlust

Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: GoPro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor