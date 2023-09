GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,0 Prozent auf 3,61 USD ab.

Die GoPro-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 3,61 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die GoPro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,60 USD aus. Bei 3,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 189.695 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,57 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 82,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,52 USD fiel das Papier am 17.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 03.08.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 241,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 250,69 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem GoPro-Verlust in Höhe von -0,189 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: GoPro schreibt rote Zahlen

Ausblick: GoPro legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: GoPro legt Quartalsergebnis vor