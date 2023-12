GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BX World-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 3,19 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die GoPro-Aktie notierte im BX World-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 3,19 CHF. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 3,19 CHF. Bei 3,19 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 5,18 CHF erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,60 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 2,19 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 31,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Mit einem EPS von 0,04 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als GoPro mit 0,19 USD je Aktie genauso viel verdiente. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 294,30 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 305,13 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,193 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Ttitel GoPro höher: GoPro übertrifft trotz Gewinneinbruch die Erwartungen

Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: GoPro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel