GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die GoPro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 0,726 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die GoPro-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,726 USD. Bei 0,735 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 0,698 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,712 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 35.158 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,390 USD erreichte der Titel am 23.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 229,246 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.03.2025 auf bis zu 0,690 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 4,946 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GoPro veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 200,88 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 295,42 Mio. USD umgesetzt worden.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,046 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

