GoPro Aktie News: GoPro steigt am Freitagmittag

Die Aktie von GoPro zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im BX World-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Die GoPro-Aktie notierte im BX World-Handel um 09:55 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 2,76 CHF. In der Spitze legte die GoPro-Aktie bis auf 2,76 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,71 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 20 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,18 CHF) erklomm das Papier am 18.01.2023. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 88,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (2,69 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 2,25 Prozent Luft nach unten.

Am 03.08.2023 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls 0,08 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,86 Prozent auf 241,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 250,69 USD gelegen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD je GoPro-Aktie.

