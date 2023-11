GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 2,75 USD nach.

Das Papier von GoPro befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,8 Prozent auf 2,75 USD ab. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 2,75 USD. Bei 2,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.034 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 6,57 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 138,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,41 USD. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 12,36 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 04.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 241,02 USD – das entspricht einem Abschlag von 21,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 305,13 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD ausweisen wird.

