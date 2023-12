GoPro Aktie News: GoPro am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der BX World-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,13 CHF ab.

Um 10:45 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im BX World-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 3,13 CHF. Bei 3,08 CHF markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die BX World-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,08 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16 GoPro-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 5,18 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 65,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 2,19 CHF. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 43,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.11.2023 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 294,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 305,13 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,193 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

