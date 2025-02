GoPro Aktie News: Investoren fliehen am Freitagnachmittag aus GoPro

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 20,2 Prozent auf 0,862 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 20,2 Prozent auf 0,862 USD ab. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,852 USD nach. Mit einem Wert von 0,890 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 514.448 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,670 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 67,704 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,852 USD. Dieser Wert wurde am 07.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 1,209 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 07.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 258,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 294,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

