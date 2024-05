Aktienkurs aktuell

GoPro Aktie News: GoPro macht am Dienstagnachmittag Boden gut

07.05.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 1,92 USD.

Die Aktie legte um 15:44 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 1,92 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die GoPro-Aktie sogar auf 1,93 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,90 USD. Bisher wurden heute 23.153 GoPro-Aktien gehandelt. Bei 4,45 USD erreichte der Titel am 19.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 131,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 1,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 12,76 Prozent sinken. GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 07.02.2024 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,02 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls 0,02 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 295,42 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,02 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,97 Prozent verringert. Die GoPro-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025. In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,104 USD je GoPro-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie Erste Schätzungen: GoPro informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse NASDAQ-Wert GoPro-Aktie sackt zweistellig ab: GoPro schließt Gesamtjahr 2023 mit Verlust ab Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

