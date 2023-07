GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 4,09 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 4,09 USD. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,10 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 183.432 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Kurs wurde am 11.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 68,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2023 bei 3,81 USD. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 6,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.05.2023 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 174,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 216,71 USD in den Büchern gestanden.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,127 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

