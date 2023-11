Aktienkurs im Fokus

GoPro Aktie News: GoPro macht am Dienstagvormittag Boden gut

07.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von GoPro zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die GoPro-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 2,54 EUR.

Die Aktie legte um 09:13 Uhr in der BMN-Sitzung 1,0 Prozent auf 2,54 EUR zu. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 2,54 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 2,54 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 196 GoPro-Aktien den Besitzer. Bei 6,00 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 57,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 2,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Am 04.08.2023 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,19 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 241,02 USD im Vergleich zu 305,13 USD im Vorjahresquartal. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte GoPro am 01.02.2024 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,190 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie Erste Schätzungen: GoPro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie: Börsenexperte Jim Cramer warnt vor Höhepunkt bei KI - sieht bei Microsoft aber noch Potenzial GoPro-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: GoPro schreibt rote Zahlen

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com