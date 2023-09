GoPro Aktie News: GoPro am Freitagmittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,8 Prozent auf 3,26 EUR ab.

Um 08:52 Uhr rutschte die GoPro-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,26 EUR ab. Die GoPro-Aktie sank bis auf 3,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 900 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,86 Prozent hinzugewinnen. Am 17.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,21 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 03.08.2023 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 241,02 USD im Vergleich zu 250,69 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von GoPro wird am 02.11.2023 gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,190 USD je GoPro-Aktie stehen.

