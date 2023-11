GoPro Aktie News: GoPro macht am Mittwochmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 2,63 EUR.

Die GoPro-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:39 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 2,63 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 2,63 EUR. Bei 2,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.773 Stück gehandelt.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 125,85 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 2,28 EUR. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 15,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

GoPro ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,01 Prozent auf 241,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 305,13 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte GoPro am 01.02.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: GoPro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie: Börsenexperte Jim Cramer warnt vor Höhepunkt bei KI - sieht bei Microsoft aber noch Potenzial