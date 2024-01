GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,9 Prozent auf 3,23 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 3,23 USD ab. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,20 USD nach. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 3,22 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 184.809 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 103,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,41 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 07.11.2023. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte GoPro ebenfalls ein EPS von 0,19 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,55 Prozent auf 294,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 305,13 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte GoPro am 01.02.2024 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,193 USD je GoPro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Ttitel GoPro höher: GoPro übertrifft trotz Gewinneinbruch die Erwartungen

Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: GoPro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel