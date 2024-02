GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Freitagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 2,40 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 08:04 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,40 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.409 GoPro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 137,62 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 2,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 295,42 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 321,02 USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von GoPro wird am 09.05.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,104 USD je GoPro-Aktie.

