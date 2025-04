GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Minus bei 0,468 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 0,468 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 0,449 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,470 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 207.405 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 2,095 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 347,841 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,449 USD am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 3,955 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,02 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 200,88 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 295,42 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GoPro-Aktie in Höhe von 0,051 USD im Jahr 2025 aus.

