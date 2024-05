GoPro Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von GoPro

So entwickelt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1,70 USD ab.

Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 1,70 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 1,70 USD. Mit einem Wert von 1,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 63.240 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 USD an. Gewinne von 162,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,65 USD am 08.05.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 2,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 07.05.2024. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 155,47 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 321,02 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,277 USD je GoPro-Aktie belaufen.

