GoPro Aktie News: GoPro am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 3,53 EUR.

Um 11:04 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 3,53 EUR. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,55 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.004 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 6,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 91,38 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,73 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 03.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,86 Prozent auf 241,02 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250,69 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte GoPro am 02.11.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,189 USD je GoPro-Aktie.

