GoPro Aktie News: GoPro springt am Nachmittag hoch

Aktienentwicklung

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 8,4 Prozent auf 2,39 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 8,4 Prozent auf 2,39 USD. Den Tageshöchststand markierte die GoPro-Aktie bei 2,44 USD. Bei 2,21 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 395.052 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD. Mit einem Zuwachs von 27,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 83,30 Prozent Luft nach unten.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.08.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,130 USD je GoPro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

