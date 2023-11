GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von GoPro. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 2,98 EUR.

Um 11:55 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 2,98 EUR. Im Tageshoch stieg die GoPro-Aktie bis auf 2,98 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 2,93 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 2.550 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Gewinne von 99,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 07.11.2023. Das EPS wurde mit 0,04 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,19 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 294,30 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 305,13 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,55 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von GoPro wird am 01.02.2024 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,193 USD je Aktie ausweisen dürften.

