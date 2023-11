GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 3,11 USD ab.

Die GoPro-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 3,11 USD abwärts. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,09 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,15 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 236.696 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 6,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 52,66 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,51 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 07.11.2023 vor. GoPro hat ein EPS von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,19 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 294,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 305,13 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,193 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

