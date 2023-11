GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von GoPro. Zuletzt fiel die GoPro-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 2,93 EUR ab.

Um 09:14 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 2,93 EUR ab. Der Kurs der GoPro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,93 EUR nach. Mit einem Wert von 2,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 500 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 103,08 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,28 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GoPro ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als GoPro mit 0,19 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 305,13 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 294,30 USD.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte GoPro am 01.02.2024 präsentieren.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,193 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

