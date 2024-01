GoPro Aktie News: GoPro am Mittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 3,14 USD ab.

Um 12:03 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 3,14 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 7 Stück.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,57 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 109,24 Prozent. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,25 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 07.11.2023. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 294,30 USD in den Büchern – ein Minus von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 305,13 USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,193 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

