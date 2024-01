GoPro Aktie News: GoPro wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie notierte im BX World-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 2,68 CHF.

Das Papier von GoPro befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im BX World-Handel 3,9 Prozent auf 2,68 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 2,68 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,68 CHF. Zuletzt wechselten via BX World 3 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,18 CHF an. 93,65 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 2,19 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 18,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GoPro gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 305,13 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 294,30 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte GoPro am 01.02.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,193 USD je GoPro-Aktie belaufen.

