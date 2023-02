GoPro Aktie News: GoPro am Freitagvormittag im Minus

Aktien in diesem Artikel GoPro 5,12 EUR

Die GoPro-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 5,12 EUR abwärts. Bei 5,12 EUR markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,12 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,41 Prozent. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 15,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GoPro ein EPS von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 321,02 USD – das entspricht einem Abschlag von 17,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 391,15 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,311 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

