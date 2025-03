GoPro Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von GoPro

Kursverlauf

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 0,732 USD abwärts.

Die GoPro-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 0,732 USD. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,728 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,730 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 70.789 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 23.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,390 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 226,726 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,690 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 6,014 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

GoPro ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,02 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 200,88 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 295,42 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von GoPro wird am 13.05.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Gewinn von 0,046 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: GoPro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor