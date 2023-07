GoPro Aktie News: GoPro macht am Nachmittag Boden gut

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 4,17 USD.

Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 4,17 USD. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 4,18 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,12 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 135.600 GoPro-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2022 auf bis zu 6,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 39,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,81 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 8,64 Prozent sinken.

Am 09.05.2023 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 174,72 USD – eine Minderung von 19,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 216,71 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,127 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie sackt an der NASDAQ ab: GoPro enttäuscht mit höherem Verlust

Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: GoPro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor