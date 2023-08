GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 3,92 USD. Die GoPro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,92 USD. Bei 3,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 250.041 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,91 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Am 08.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 03.08.2023 hat GoPro die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,02 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,69 USD erwirtschaftet worden waren.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2023 -0,189 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

