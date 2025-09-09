DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.441 -0,6%Nas21.849 -0,1%Bitcoin97.052 +1,8%Euro1,1705 -0,1%Öl67,56 +1,6%Gold3.645 +0,5%
Notierung im Fokus

GoPro Aktie News: GoPro am Abend mit roten Vorzeichen

10.09.25 20:24 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 1,65 USD abwärts.

Die GoPro-Aktie notierte um 20:05 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 1,65 USD. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 1,60 USD. Bei 1,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358.266 GoPro-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 2,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 30,38 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 0,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 75,86 Prozent sinken.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 152,64 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 186,22 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

