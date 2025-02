GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagnachmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 0,849 USD.

Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,5 Prozent auf 0,849 USD ab. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,821 USD nach. Bei 0,866 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 148.096 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2024 bei 2,670 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 214,488 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Bei 0,821 USD erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 3,310 Prozent Luft nach unten.

Am 06.02.2025 hat GoPro die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. GoPro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,02 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 200,88 Mio. USD, gegenüber 295,42 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,00 Prozent präsentiert.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GoPro-Gewinn in Höhe von 0,051 USD je Aktie aus.

