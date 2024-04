GoPro Aktie News: GoPro verliert am Donnerstagnachmittag

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 1,91 USD.

Das Papier von GoPro befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 1,91 USD ab. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 1,91 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,94 USD. Bisher wurden via NASDAQ 59.909 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 151,57 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,91 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 07.02.2024 vor. Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 295,42 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 321,02 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 09.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem GoPro-Verlust in Höhe von -0,104 USD je Aktie aus.

