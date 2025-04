GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag höher

So entwickelt sich GoPro

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Zuletzt ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 0,500 USD.

Das Papier von GoPro legte um 15:51 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 0,500 USD. Im Tageshoch stieg die GoPro-Aktie bis auf 0,510 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,490 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.057 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,980 USD) erklomm das Papier am 04.05.2024. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 74,732 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,398 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 25,609 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.02.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 200,88 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 32,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 295,42 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,026 USD je GoPro-Aktie.

