GoPro Aktie News: GoPro am Mittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von GoPro. Im Tradegate-Handel gewannen die GoPro-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 08:00 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,59 EUR nach oben. Bei 3,59 EUR markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 12 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,85 Prozent. Am 07.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,44 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 03.08.2023 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls 0,08 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 241,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250,69 USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,189 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

