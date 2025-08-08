GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag tiefer

GoPro im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,3 Prozent auf 1,35 USD abwärts.

Um 15:51 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 1,35 USD. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 1,35 USD. Bei 1,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 223.203 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,37 USD an. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 43,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (0,40 USD). Mit einem Kursverlust von 70,50 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

GoPro gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. GoPro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 134,31 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 186,22 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GoPro-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,030 USD fest.

