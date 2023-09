GoPro Aktie News: GoPro am Mittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 3,20 EUR.

Um 11:30 Uhr rutschte die GoPro-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,20 EUR ab. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 3,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,23 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 6.925 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 5,97 EUR markierte der Titel am 13.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,29 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 0,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 03.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 241,02 USD – eine Minderung von 3,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250,69 USD eingefahren.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: GoPro schreibt rote Zahlen

Ausblick: GoPro legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: GoPro legt Quartalsergebnis vor