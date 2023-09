GoPro Aktie News: GoPro steigt am Montagnachmittag

So bewegt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von GoPro konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 3,48 USD.

Um 16:07 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,48 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die GoPro-Aktie bei 3,52 USD. Bei 3,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 194.458 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 6,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 88,79 Prozent zulegen. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 1,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,02 USD – das entspricht einem Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,69 USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von GoPro wird am 02.11.2023 gerechnet.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,190 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

