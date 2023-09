GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 3,23 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:13 Uhr 0,4 Prozent auf 3,23 EUR. Bei 3,20 EUR markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den BMN-Handel startete das Papier bei 3,24 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 307 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,63 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,20 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 0,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.08.2023 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,02 USD – das entspricht einem Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,69 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,190 USD je GoPro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

