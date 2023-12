GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 3,54 USD.

Der GoPro-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3,54 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,52 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,52 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 116.545 GoPro-Aktien.

Bei 6,57 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,59 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 2,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte GoPro ebenfalls ein EPS von 0,19 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 294,30 USD – eine Minderung von 3,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 305,13 USD eingefahren.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,193 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

