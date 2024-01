GoPro Aktie News: GoPro macht am Nachmittag Boden gut

Kurs der GoPro

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 3,32 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 3,32 USD zu. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,36 USD an. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 191.214 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 6,57 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 49,47 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 2,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,41 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

GoPro veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 294,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 305,13 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können GoPro-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,193 USD je GoPro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Ttitel GoPro höher: GoPro übertrifft trotz Gewinneinbruch die Erwartungen

Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: GoPro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel