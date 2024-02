GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag fester

So entwickelt sich GoPro

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,1 Prozent auf 2,63 USD.

Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 2,63 USD. Die GoPro-Aktie legte bis auf 2,66 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 2,59 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 319.683 GoPro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,07 USD. Dieser Kurs wurde am 16.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 131,24 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.02.2024 hat GoPro die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 295,42 USD – das entspricht einem Minus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,02 USD in den Büchern gestanden hatten.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 09.05.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,104 USD je GoPro-Aktie stehen.

