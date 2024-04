GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 1,85 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 1,85 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,84 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.099 GoPro-Aktien.

Am 15.04.2023 markierte das Papier bei 4,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 159,46 Prozent Luft nach oben. Bei 1,84 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 0,54 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.02.2024 hat GoPro die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,02 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als GoPro mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 295,42 USD in den Büchern – ein Minus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 321,02 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte GoPro am 09.05.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,104 USD je Aktie ausweisen dürften.

