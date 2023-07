GoPro Aktie News: GoPro am Mittag höher

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von GoPro. Zuletzt ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 3,82 EUR.

Die Aktie notierte um 11:25 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,82 EUR zu. Die GoPro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,82 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 512 GoPro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,78 EUR erreichte der Titel am 18.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,43 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 9,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 09.05.2023. Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 174,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 216,71 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte GoPro am 03.08.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je GoPro-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,127 USD fest.

