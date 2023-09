GoPro Aktie News: GoPro am Mittag mit Kurseinbußen

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,18 EUR.

Die GoPro-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 3,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die GoPro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,18 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,19 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 94 GoPro-Aktien.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 88,73 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 0,25 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 03.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 241,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 250,69 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte GoPro am 02.11.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,190 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

