Kurs der GoPro

GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Dienstagnachmittag

12.09.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 3,43 USD.

Werte in diesem Artikel Aktien GoPro 3,16 EUR -0,04 EUR -1,34% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 3,43 USD. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,45 USD an. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 3,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 149.320 GoPro-Aktien umgesetzt. Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,57 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,46 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2023 bei 3,39 USD. Mit einem Kursverlust von 1,21 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,86 Prozent auf 241,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 250,69 USD gelegen. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,190 USD je Aktie in den GoPro-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie GoPro-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: GoPro schreibt rote Zahlen Ausblick: GoPro legt Quartalsergebnis vor Erste Schätzungen: GoPro legt Quartalsergebnis vor

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com