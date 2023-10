GoPro Aktie News: GoPro am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 2,75 EUR.

Um 09:13 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 2,75 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 2,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 364 GoPro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 118,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Bei 2,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 1,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.08.2023 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,02 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,69 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD je GoPro-Aktie.

