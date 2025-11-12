GoPro Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit GoPro ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GoPro zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,1 Prozent auf 1,65 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 1,65 USD zu. In der Spitze legte die GoPro-Aktie bis auf 1,66 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,58 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 59.189 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei 3,05 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 84,55 Prozent wieder erreichen. Bei 0,40 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 75,86 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ein EPS von -0,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 162,92 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 258,90 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,230 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

