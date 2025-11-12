GoPro Aktie News: GoPro am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 1,65 USD zu.

Um 20:07 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 1,65 USD. Die GoPro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,68 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,58 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 327.908 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (0,40 USD). Mit Abgaben von 75,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

GoPro ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GoPro ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 162,92 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 258,90 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die GoPro-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

