GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 3,23 EUR.

Die GoPro-Aktie notierte um 08:47 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 3,23 EUR. In der Spitze büßte die GoPro-Aktie bis auf 3,18 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 6.375 Stück.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 5,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 45,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 2,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,35 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

GoPro ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 294,30 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 305,13 USD erwirtschaftet worden.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,193 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

